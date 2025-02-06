Защитник Лейкерс повторил достижение Коби Брайанта

26-летний американский профессиональный баскетболист, играющий за команду НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" на позиции защитника, Остин Ривз повторил достижение легендарного пятикратного чемпиона североамериканской лиги, всю карьеру отыгравшего за "озёрников", Коби Брайанта.

Ривз стал первым защитником "Лос-Анджелес" с сезона-2012/2013, который в 28 играх подряд набирал 10+ очков. Последним, кому удалось совершить это, был Коби Брайант.

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