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Защитник Лейкерс повторил достижение Коби Брайанта

Баскетбол

Последний раз подобное происходило в сезоне 2012/2013

Защитник Лейкерс повторил достижение Коби Брайанта

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

26-летний американский профессиональный баскетболист, играющий за команду НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" на позиции защитника, Остин Ривз повторил достижение легендарного пятикратного чемпиона североамериканской лиги, всю карьеру отыгравшего за "озёрников", Коби Брайанта.

Ривз стал первым защитником "Лос-Анджелес" с сезона-2012/2013, который в 28 играх подряд набирал 10+ очков. Последним, кому удалось совершить это, был Коби Брайант.

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