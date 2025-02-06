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Женская сборная Украины не смогла обыграть Португалию в матче отбора на чемпионат Европы-2025

Баскетбол
Обновлено

А победа была так близко

Женская сборная Украины не смогла обыграть Португалию в матче отбора на чемпионат Европы-2025

Фото: ФБУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины потерпела поражение от Португалии в матче отбора на чемпионат Европы-2025.

Наша команда неплохо стартовала, сделав рывок 5:0, однако хозяйки сумели ответить и на перерыв команды ушли с минимальной разницей в пользу Украины 17:16.

Начало второй четверти получилось аналогичным: рывок 5:0 от украинок и Португалии пришлось догонять снова. После напряженной игры первая половина завершилась со счетом 29:29.

После большого перерыва уже инициатива перешла в руки хозяек и украинкам уже пришлось гнаться за соперницами. В завершающем отрезке матча представительницы Португалии продемонстрировали невероятную игру и не дали ни единого шанса на победу нашей команде. Рывок 0:15 помог не только сбить темп, но и выиграть встречу.

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Украинки сократили отставание до -3, но спастись от поражения им не удалось.

Евробаскет-2025. Женщины, квалификация

Группа G. Коимбра, Португалия

Португалия - Украина 60:57 (16:17, 13:12, 13:11, 13:11, 18:17)

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женская сборная Украины по баскетболу
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