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Лука Дончич: Наблюдать за Леброном немного легче, чем играть против него

Баскетбол

Разыгрывающий высказался об игре против лидера Лейкерс

Лука Дончич: Наблюдать за Леброном немного легче, чем играть против него

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

25-летний разыгрывающий защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич восхищён выступлением четырёхкратного чемпиона НБА и лидера "озёрников" Леброна Джеймса во встрече с "Голден Стэйт Уорриорз".

"Было удивительно наблюдать за игрой Леброна. Конечно, я и раньше видел, как он выступает, но находиться на одной скамейке запасных и наблюдать за ним немного легче, чем играть против него. Мы общаемся, могу узнать о нём так много нового, например, как он подходит к матчам. Леброн уже более 20 лет играет на высочайшем уровне. Я просто жажду узнать больше… Думаю, что у нас отличная команда. Я видел первую игру… Мы, безусловно, готовы", — приводит слова Дончича портал Fadeaway World.

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ЛеБрон Джеймс Лука Дончич Лос-Анджелес Лейкерс
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