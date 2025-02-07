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Лука Дончич: Наблюдать за Леброном немного легче, чем играть против него
Разыгрывающий высказался об игре против лидера Лейкерс
Фото: Getty Images
25-летний разыгрывающий защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич восхищён выступлением четырёхкратного чемпиона НБА и лидера "озёрников" Леброна Джеймса во встрече с "Голден Стэйт Уорриорз".
"Было удивительно наблюдать за игрой Леброна. Конечно, я и раньше видел, как он выступает, но находиться на одной скамейке запасных и наблюдать за ним немного легче, чем играть против него. Мы общаемся, могу узнать о нём так много нового, например, как он подходит к матчам. Леброн уже более 20 лет играет на высочайшем уровне. Я просто жажду узнать больше… Думаю, что у нас отличная команда. Я видел первую игру… Мы, безусловно, готовы", — приводит слова Дончича портал Fadeaway World.
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