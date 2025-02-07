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НБА обновила списк претендентов на звание MVP
Возглавляет рейтинг игрок Оклахомы
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала на своём официальном сайте обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.
Рейтинг MVP НБА на 7 февраля 2025 года:
1. Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер");
2. Никола Йокич ("Денвер Наггетс");
3. Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс");
4. Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс");
5. Карл-Энтони Таунс ("Нью-Йорк Никс");
6. Донован Митчелл ("Кливленд Кавальерс");
7. Джарен Джексон ("Мемфис Гриззлиз")
8. Джейлен Брансон ("Нью-Йорк Никс");
9. Энтони Эдвардс ("Миннесота Тимбервулвз");
10. Алперен Шенгюн ("Хьюстон Рокетс").
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