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НБА обновила списк претендентов на звание MVP

Баскетбол

Возглавляет рейтинг игрок Оклахомы

НБА обновила списк претендентов на звание MVP

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала на своём официальном сайте обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.

Рейтинг MVP НБА на 7 февраля 2025 года:

1. Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер");

2. Никола Йокич ("Денвер Наггетс");

3. Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс");

4. Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс");

5. Карл-Энтони Таунс ("Нью-Йорк Никс");

6. Донован Митчелл ("Кливленд Кавальерс");

7. Джарен Джексон ("Мемфис Гриззлиз")

8. Джейлен Брансон ("Нью-Йорк Никс");

9. Энтони Эдвардс ("Миннесота Тимбервулвз");

10. Алперен Шенгюн ("Хьюстон Рокетс").

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