  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Кливленд побеждает Вашингтон, Милуоки уступает Атланте
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Кливленд побеждает Вашингтон, Милуоки уступает Атланте

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Кливленд побеждает Вашингтон, Милуоки уступает Атланте

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 7 на 8 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Кливленд" – 124:134 (33:35, 34:29, 26:30, 31:40)

"Шарлотт" – "Сан-Антонио" – 117:116 (34:22, 28:28, 30:31, 25:35)

"Атланта" – "Милуоки" – 115:110 (36:26, 19:47, 37:17, 23:20)

"Бруклин" – "Майами" – 102:86 (28:26, 25:27, 18:24, 31:9)

"Детройт" – "Филадельфия" – 125:112 (42:27, 36:22, 29:39, 18:24)

"Оклахома" – "Торонто" – 121:109 (35:25, 23:22, 32:29, 31:33)

"Финикс" - "Юта" - 135:127 после OT (20:30, 35:25, 40:35, 27:32, 13:5)

По теме
yellow-arrow
НБА обновила списк претендентов на звание MVP
yellow-arrow
Лука Дончич: Наблюдать за Леброном немного легче, чем играть против него
yellow-arrow
Женская сборная Украины не смогла обыграть Португалию в матче отбора на чемпионат Европы-2025
НБА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости