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НБА. Кливленд побеждает Вашингтон, Милуоки уступает Атланте
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 7 на 8 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Кливленд" – 124:134 (33:35, 34:29, 26:30, 31:40)
"Шарлотт" – "Сан-Антонио" – 117:116 (34:22, 28:28, 30:31, 25:35)
"Атланта" – "Милуоки" – 115:110 (36:26, 19:47, 37:17, 23:20)
"Бруклин" – "Майами" – 102:86 (28:26, 25:27, 18:24, 31:9)
"Детройт" – "Филадельфия" – 125:112 (42:27, 36:22, 29:39, 18:24)
"Оклахома" – "Торонто" – 121:109 (35:25, 23:22, 32:29, 31:33)
"Финикс" - "Юта" - 135:127 после OT (20:30, 35:25, 40:35, 27:32, 13:5)
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