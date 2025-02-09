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НБА. Даллас побеждает Хьюстон, Индиана уступает Лейкерс
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 8 на 9 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Даллас" – "Хьюстон" – 116:105 (33:20, 32:28, 24:33, 27:24)
"Лейкерс" – "Индиана" – 124:117 (44:22, 22:28, 28:34, 30:33)
"Вашингтон" – "Атланта" – 111:125 (30:26, 28:37, 25:41, 28:21)
"Орландо" – "Сан-Антонио" – 112:111 (32:30, 25:30, 24:28, 31:23)
"Мемфис" – "Оклахома" – 112:125 (26:34, 26:35, 31:35, 29:21)
"Миннесота" – "Портленд" – 114:98 (24:22, 23:38, 29:24, 38:14)
"Чикаго" – "Голден Стейт" – 111:132 (31:34, 38:21, 25:42, 17:35)
"Нью-Йорк" – "Бостон" – 104:131 (19:30, 29:31, 28:35, 28:35)
"Финикс" – "Денвер" – 105:122 (32:37, 23:26, 26:35, 24:24)
"Сакраменто" – "Новый Орлеан" – 123:118 (24:31, 30:34, 45:22, 24:31)
"Клипперс" – "Юта" – 130:110 (29:30, 29:26, 36:30, 36:24)
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