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Данк Мерфи – лучший момент очередного тура НБА. Видео
Супер комбинация
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 8 на 9 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий данк форварда "Нью-Орлеана" Трея Мерфи в проигранном матче против "Сакраменто".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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