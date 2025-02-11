Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший игрок НБА задержан в аэропорту
Но вскоре его отпустили
фото - Getty Images
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступавший на позиции лёгкого и тяжёлого форварда, Майкл Бизли был задержан в понедельник в аэропорту "Манхэттен" в Канзасе за хранение марихуаны. Об этом сообщает портал Sportskeeda.
При обыске у Бизли было обнаружено порядка 6 г марихуаны. Вскоре Майкла отпустили под денежный залог.
"Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы прояснить ситуацию и двигаться вперёд. Я полностью осознаю, что произошло. Хотя это всё ещё вызывает у меня волнение, я уже сосредоточен на том, чтобы изучить ситуацию и принять более правильные решения", — написал Бизли на своей странице в социальных сетях.
Популярное сейчас
- Чего-то еще не хватает. Появились первые фото нового автобуса сборной Украины
- "Поддерживаю президента". Шевченко ответил на вопрос о Каладзе
- Шевченко подтвердил, что УАФ работает над приглашением топ-тренера в Украину
- Данк Мерфи – лучший момент очередного тура НБА. Видео
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи