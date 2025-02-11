Бывший игрок НБА задержан в аэропорту

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступавший на позиции лёгкого и тяжёлого форварда, Майкл Бизли был задержан в понедельник в аэропорту "Манхэттен" в Канзасе за хранение марихуаны. Об этом сообщает портал Sportskeeda.

При обыске у Бизли было обнаружено порядка 6 г марихуаны. Вскоре Майкла отпустили под денежный залог.

"Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы прояснить ситуацию и двигаться вперёд. Я полностью осознаю, что произошло. Хотя это всё ещё вызывает у меня волнение, я уже сосредоточен на том, чтобы изучить ситуацию и принять более правильные решения", — написал Бизли на своей странице в социальных сетях.