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Даллас пытался обменять Дончича и в другие клубы, помимо Лейкерс

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Но все же "озерники" сумели усилить свои ряды игроком Маверикс

Даллас пытался обменять Дончича и в другие клубы, помимо Лейкерс

Фото: Wall Street Journal

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Даллас Маверикс" пытался обменять Луку Дончича в "Милуоки Бакс" и в "Миннесоту Тимбервулвз". Об этом информирует в социальных сетях обозреватель Гэри Вёльфель.

Как сообщает источник, "Даллас" пытался обменять Дончича в "Милуоки" на Янниса Адетокунбо, однако получил отказ. После этого "Даллас" обратился в "Миннесоту" с целью обменять Дончича на Энтони Эдвардса, однако "тимбервулвз" не захотели обменивать свою восходящую звезду.

В итоге Дончич был обменян в "Лос-Анджелес Лейкерс".

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