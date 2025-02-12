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Даллас пытался обменять Дончича и в другие клубы, помимо Лейкерс
Но все же "озерники" сумели усилить свои ряды игроком Маверикс
Фото: Wall Street Journal
"Даллас Маверикс" пытался обменять Луку Дончича в "Милуоки Бакс" и в "Миннесоту Тимбервулвз". Об этом информирует в социальных сетях обозреватель Гэри Вёльфель.
Как сообщает источник, "Даллас" пытался обменять Дончича в "Милуоки" на Янниса Адетокунбо, однако получил отказ. После этого "Даллас" обратился в "Миннесоту" с целью обменять Дончича на Энтони Эдвардса, однако "тимбервулвз" не захотели обменивать свою восходящую звезду.
В итоге Дончич был обменян в "Лос-Анджелес Лейкерс".
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