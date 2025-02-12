Даллас пытался обменять Дончича и в другие клубы, помимо Лейкерс

"Даллас Маверикс" пытался обменять Луку Дончича в "Милуоки Бакс" и в "Миннесоту Тимбервулвз". Об этом информирует в социальных сетях обозреватель Гэри Вёльфель.

Как сообщает источник, "Даллас" пытался обменять Дончича в "Милуоки" на Янниса Адетокунбо, однако получил отказ. После этого "Даллас" обратился в "Миннесоту" с целью обменять Дончича на Энтони Эдвардса, однако "тимбервулвз" не захотели обменивать свою восходящую звезду.

В итоге Дончич был обменян в "Лос-Анджелес Лейкерс".