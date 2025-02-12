Известный американский журналист предложил Лейкерс вернуть в состав Ховарда

Североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит предложил "Лос-Анджелес Лейкерс" подписать контракт с восьмикратным участником Матча всех звёзд НБА Дуайтом Ховардом.

"Я не видел его два года и не знаю, как он выглядит. Но всё, что нужно "Лейкерс", — это кто-то, кто будет защищаться и делать подборы. Так почему бы не посмотреть на Дуайта Ховарда? Он всегда в форме. Он не бывает не в форме. Да, мы его давно не видели, но оглянитесь вокруг — кто ещё доступен?" — цитирует Смита ESPN.

Напомним, что в 2022 году Ховард подписал контракт с "Таоюань Леопардс" из тайваньской лиги Т1.