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Известный американский журналист предложил Лейкерс вернуть в состав Ховарда
Получился бы интересный состав
Североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит предложил "Лос-Анджелес Лейкерс" подписать контракт с восьмикратным участником Матча всех звёзд НБА Дуайтом Ховардом.
"Я не видел его два года и не знаю, как он выглядит. Но всё, что нужно "Лейкерс", — это кто-то, кто будет защищаться и делать подборы. Так почему бы не посмотреть на Дуайта Ховарда? Он всегда в форме. Он не бывает не в форме. Да, мы его давно не видели, но оглянитесь вокруг — кто ещё доступен?" — цитирует Смита ESPN.
Напомним, что в 2022 году Ховард подписал контракт с "Таоюань Леопардс" из тайваньской лиги Т1.
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