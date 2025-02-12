Официально. Лень будет играть вместе с Дончичем и Джеймсом

Украинский профессиональный баскетболист Алексей Лень подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс", где будет играть вместе с Лукой Дончичем и Леброном Джеймсом.

Сообщается, что Лень присоединился к "Лейкерс" на правах свободного агента. Он будет играть под 27-м номером. В этом сезоне 31-летний украинец провел 36 матчей за "Сакраменто". В среднем центровой форвард набирал 1,4 очка, 1,8 подбора и 0,8 передачи за игру.

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Ранее Алексей Лень установил украинский национальный рекорд по количеству сыгранных сезонов в НБА.