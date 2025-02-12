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Фанаты Филадельфии освистали Эмбиида после ошибки в матче с Торонто Рэпторс

Баскетбол

Баскетболист не решился бросить трехочковый

Фанаты Филадельфии освистали Эмбиида после ошибки в матче с Торонто Рэпторс

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

30-летний баскетболист, выступающий на позиции форварда в составе "Филадельфии Сиксерс", Джоэл Эмбиид был освистан фанатами своего коллектива после ошибки в концовке матча с "Торонто Рэпторс" (103:106), стоившей победы. Игра проходила на домашней площадке "Сиксерс" "Веллс Фарго-центр".

За 12 секунд до конца матча при счёте 103:105 в пользу "Рэпторс" Эмбиид получил передачу от своего партнёра по команде Тайриза Макси на трёхочковой линии, где стоял один. Джоэл вместо попытки трёхочкового броска на лидерство пошёл под кольцо, где у него выбили мяч игроки канадской команды и побежали в отрыв, который был прерван фолом Макси.

Фанаты "Сиксерс" начали активно освистывать лидера своей команды после такой ошибки.

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