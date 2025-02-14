  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Стали известны сроки возвращения Энтони Дэвиса
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны сроки возвращения Энтони Дэвиса

Баскетбол
Обновлено

Баскетболист получил травму в дебютном матче

Стали известны сроки возвращения Энтони Дэвиса

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Новичок "Даллас Маверикс" Энтони Дэвис будет отсутствовать как минимум четыре недели. Об этом информирует ESPN US.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Дэвис получил травму в первой же игре в составе "Далласа". Это случилось в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом "Хьюстон Рокетс" (116:105). Энтони покинул паркет в третьей четверти. У спортсмена диагностировали растяжение приводящей мышцы левого бедра.

Сообщается, что "Маверикс" будут с осторожностью готовить Дэвиса к возращению на площадку и не станут форсировать события.

По теме
yellow-arrow
Фанаты Филадельфии освистали Эмбиида после ошибки в матче с Торонто Рэпторс
yellow-arrow
Официально. Лень будет играть вместе с Дончичем и Джеймсом
yellow-arrow
Известный американский журналист предложил Лейкерс вернуть в состав Ховарда
Энтони Дэвис
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости