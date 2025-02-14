Стали известны сроки возвращения Энтони Дэвиса

Новичок "Даллас Маверикс" Энтони Дэвис будет отсутствовать как минимум четыре недели. Об этом информирует ESPN US.

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Дэвис получил травму в первой же игре в составе "Далласа". Это случилось в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом "Хьюстон Рокетс" (116:105). Энтони покинул паркет в третьей четверти. У спортсмена диагностировали растяжение приводящей мышцы левого бедра.

Сообщается, что "Маверикс" будут с осторожностью готовить Дэвиса к возращению на площадку и не станут форсировать события.