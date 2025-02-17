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В НБА предлагают провести турнир с призовым фондом $ 1 млн
Обсуждения на эту тему ведутся достаточно давно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обсудило возможность провести турнир один на один с призовым фондом в $ 1 млн во время следующего Матча звёзд североамериканской лиги в 2026 году, пишет издание Front Office Sports.
Последние годы уикенд всех звёзд в НБА подвергается критике – как со стороны экспертов, так и рядовых фанатов.
Обсуждение введения соревнования по игре один на один ведётся довольно давно.
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