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В НБА предлагают провести турнир с призовым фондом $ 1 млн

Баскетбол

Обсуждения на эту тему ведутся достаточно давно

В НБА предлагают провести турнир с призовым фондом $ 1 млн

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обсудило возможность провести турнир один на один с призовым фондом в $ 1 млн во время следующего Матча звёзд североамериканской лиги в 2026 году, пишет издание Front Office Sports.

Последние годы уикенд всех звёзд в НБА подвергается критике – как со стороны экспертов, так и рядовых фанатов.

Обсуждение введения соревнования по игре один на один ведётся довольно давно.

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