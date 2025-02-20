Айнарс Багатскис: От нас требуется удачный результат от этих двух матчей отбора на Евробаскет-2025

Главный тренер мужской сборной Украины Айнарс Багатскис поделился ожиданиями от предстоящих матчей квалификации Евробаскета-2025.

Напомним, уже завтра, 21 февраля, национальная сборная Украины в Риге проведет номинально домашний матч против сборной Словении, а 24 февраля сыграет на выезде против Португалии.

- О подготовке к решающим матчам отбора на Евробаскет-2025

Все в сборной понимают значение матчей, мы знаем для чего мы здесь и что хотим сделать. Я всегда считал, что в профессиональном спорте важно сделать то, что зависит от тебя. От нас требуется удачный результат этих двух матчей.

Да, нам еще нужна победа Израиля над Португалией и я общался с израильским тренером, который заверил меня, что они будут играть на победу. Они хотят выиграть группу, выйти на Евробаскет с первого места в группе.... Но это лирика. Прежде всего мы должны выиграть свои матчи.

Я не буду говорить, что все прекрасно. На первой тренировке не было четырех баскетболистов, Иван Ткаченко задержался по личным причинам и приедет только сегодня. Богдан Близнюк переболел, у некоторых игроков микротравмы.

Богдан пропустил первую тренировку, была простуда, небольшая температура, но на свой риск он провел вторую тренировку и сейчас уже нормально работает. С ним все хорошо.

Но радует отношение игроков команды, невероятный настрой, хорошая агрессивность и через это будем строить нашу игру.

- О молодых игроках в сборной

Молодые игроки сейчас увидели лучших баскетболистов страны, профессионалов. Когда-то они на них смотрели и равнялись, а сейчас увидели их вживую, почувствовали их скорость игры. Для них главная цель этого сбора - увидеть, как играют, как я их называю «большие мальчики».

Я не хочу говорить, что это аванс для них, ведь я всегда по возможности стараюсь привлекать в сборную молодых игроков, чтобы они поняли, что такое сборная, атмосфера сборной. Я им на первой тренировке сказал, что это не аванс, ведь вы здесь и вам нужно давать результат, не важно, сколько в паспорте у вас там лет.

Сейчас рано говорить, мы примем решение только после сегодняшней тренировки, но некоторым, возможно, представится такая возможность сыграть за сборную уже в матче со Словенией.

- План на игру против Словении

Мы будем играть широкой ротацией, у нас не будет такого, чтобы человек играл по 35 минут, а остальные будут подносить снаряды. Я хочу, чтобы все сыграли более-менее поровну. Моя задача на конец игры сохранить лучших игроков матча.

Конечно, на каждой позиции есть свои лидеры, которые будут играть со старта, потом у нас есть идеи, которые мы наигрываем на тренировках. Для меня главное, чтобы состав был мобильным, хорошо двигался. Мы должны использовать свои сильные стороны и искать слабые стороны соперника и давить на них.

Словения, конечно, другая команда, там нет многих лидеров и это будет новая команда с новой моделью игры. Завтра увидим их состав и будем думать конечный состав наш.

Важно, чтобы каждый из 12 игроков, которые попадут в ростер, был готовым войти в игру и помочь команде. На это мы настраиваем ребят. Мы не будем играть 5-7 игроками.

- О своем возвращении в сборную Украины

Очень рад вернуться в сборную. Пожалуй, такой встряски где-то мне не хватало, не хватало этих эмоций, атмосферы сборной. Теперь это есть. Не могу сказать, что был далеко от сборной. Будто домой вернулся.