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Милуоки теряет игрока. Бобби Портис дисквалифицирован на 25 матчей

Баскетбол

И конечно же "произошла ошибка"

Милуоки теряет игрока. Бобби Портис дисквалифицирован на 25 матчей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Тяжёлый форвард "Милуоки Бакс" Бобби Портис дисквалифицирован на 25 матчей за нарушение антинаркотической программы. Об этом на своей странице в социальных сетях написал известный инсайдер Шэмс Чарания.

Агент Марк Бартельштейн рассказал, что Бобби по ошибке перепутал обезболивающее, приняв препарат, который лигой запрещён.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Портис к настоящему моменту принял участие в 44 матчах, в которых в среднем набирал 13,6 очка, совершал 8,3 подбора и отдавал 2,2 передачи.

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