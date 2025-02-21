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Сборная Украины не сыграет на Евробаскете-2025

Баскетбол
Обновлено

Команда упустила единственный шанс

Сборная Украины не сыграет на Евробаскете-2025

Фото: ФБУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальная мужская сборная Украины потерпела очередное поражение в отборе на Евробаскет-2025, уступив Словении со счетом 71:84.

Стоит отметить, что отрыв Словении большую часть времени держался в районе 10 очков, а максимально команда повела +14 в концовке второй четверти.

Сборная Украины пыталась агрессивно действовать в нападении, сокращать отставание, но номинальные хозяева не позволили выйти вперед.

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Самыми результативными игроками нашей команды стали Богдан Близнюк с 16 очками и Артем Пустовой - 16 очков и 7 подборов.

Таким образом, проиграв пятый матч подряд в отборе, сборная Украины потеряла шансы отобраться на Евробаскет-2025.

Евробаскет-2025. Квалификация, группа A

Украина - Словения 71:84 (22:24, 14:21, 19:21, 19:21, 16:18)

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