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Сборная Украины не сыграет на Евробаскете-2025
Команда упустила единственный шанс
Фото: ФБУ
Национальная мужская сборная Украины потерпела очередное поражение в отборе на Евробаскет-2025, уступив Словении со счетом 71:84.
Стоит отметить, что отрыв Словении большую часть времени держался в районе 10 очков, а максимально команда повела +14 в концовке второй четверти.
Сборная Украины пыталась агрессивно действовать в нападении, сокращать отставание, но номинальные хозяева не позволили выйти вперед.
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Самыми результативными игроками нашей команды стали Богдан Близнюк с 16 очками и Артем Пустовой - 16 очков и 7 подборов.
Таким образом, проиграв пятый матч подряд в отборе, сборная Украины потеряла шансы отобраться на Евробаскет-2025.
Евробаскет-2025. Квалификация, группа A
Украина - Словения 71:84 (22:24, 14:21, 19:21, 19:21, 16:18)
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