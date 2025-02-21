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Леброн Джеймс рассказал, что держит его в НБА

Баскетбол

Баскетболисту 40 и он не думает уходить

Леброн Джеймс рассказал, что держит его в НБА

Фото: Sportscasting

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

40-летний лидер и лёгкий форвард калифорнийского клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс рассказал, почему продолжает выступать в НБА.

"Потому что я всё ещё люблю игру, и мне ещё предстоит отдать себя этому виду спорта, товарищам по команде, НБА. Но у меня осталось не так много времени. Поэтому, пока я здесь сегодня, постараюсь выложиться по полной, когда выхожу на площадку. Так почему я продолжаю выступать? Просто люблю этот вид спорта. И сейчас у меня есть возможность показать своему сыну, как стать профессионалом в этой лиге. Быть вместе с ним каждый день — это удовольствие", — приводит слова Джеймса издание Los Angeles Times.

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ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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