Леброн Джеймс рассказал, что держит его в НБА

40-летний лидер и лёгкий форвард калифорнийского клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс рассказал, почему продолжает выступать в НБА.

"Потому что я всё ещё люблю игру, и мне ещё предстоит отдать себя этому виду спорта, товарищам по команде, НБА. Но у меня осталось не так много времени. Поэтому, пока я здесь сегодня, постараюсь выложиться по полной, когда выхожу на площадку. Так почему я продолжаю выступать? Просто люблю этот вид спорта. И сейчас у меня есть возможность показать своему сыну, как стать профессионалом в этой лиге. Быть вместе с ним каждый день — это удовольствие", — приводит слова Джеймса издание Los Angeles Times.