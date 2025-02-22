Багатскис: Мы должны показать ответственность на площадке

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис прокомментировал поражение нашей команды в игре против сборной Словении и утрату теоретических шансов на выход в Евробаскет-2025. Его слова цитирует FIBA ​​Media:

"Прежде всего. Конечно, для нас это что-то вроде первого из двух матчей, чтобы отобраться в финальный турнир. Мы готовились, провели четыре тренировки, нарабатывали защиту, нападение – мое, и то, что было с предыдущим тренером.

Одна вещь, которую я хочу сказать: как бы ты ни готовился, если команда время от времени играет мягко, не играет в физический баскетбол, если наши решения "будет как будет" в какие-то моменты – назову это смешным. Если наша защита от первого владения играет на своей половине и если мы делаем 18 потерь, тратим 13 попыток из штрафных – вы должны быть безупречны в защите. Чтобы компенсировать все это дерьмо, что было в игре.

Все эти безделушки, которые назвал выше, если ты не теряешь мяч – окей. Ты должен попадать штрафные броски, потому что ты тренируешься каждый день, иногда дважды в день, играешь на высоком уровне. Но если ты даешь баскетболисту соперника держать лучшего игрока без всякого шанса – в двух метрах от корзины и промахиваешься. Вы не должны прощать в защите снова. Вы должны быть безупречны в защитной игре.

Но это часть нашей работы. Мы должны показать кое-что – гордость. Поехать на последнюю игру с Португалией и продемонстрировать, что мы кое-что понимаем в баскетболе. Потому что сейчас мы показываем такие вещи и говорим: один тренер плохой – конечно, он одна из самых уважаемых персон в украинском баскетболе, он закончился, сейчас второе, третье.

Прежде всего, мы должны показать ответственность на площадке. Баскетболисты должны играть, быть в баскетболе. Сейчас, в некоторые моменты, мы как бы работаем на фабрике, вот о чем я. Баскетбол для нас – это вся наша жизнь. Если не отдаваться на сто процентов в каждом матче, мы будем выглядеть как клоуны со стороны" – сказал тренер.