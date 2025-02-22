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НБА. Милуоки побеждают Вашингтон, Торонто в овертайме уступает Маями
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 21 на 22 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Милуоки" – 101:104 (32:19, 24:31, 19:34, 26:20)
"Кливленд" – "Нью-Йорк" – 142:105 (41:29, 36:21, 33:29, 32:26)
"Орландо" – "Мемфис" – 104:105 (22:29, 31:24, 30:27, 21:25)
"Торонто" – "Маями" – 111:120 после OT (19:30, 29:27, 32:27, 27:23, 4:13)
"Сан-Антонио" – "Детройт" – 110:125 (27:36, 35:27, 18:38, 30:24)
"Даллас" – "Новый Орлеан" – 111:103 (32:22, 24:31, 30:29, 25:21)
"Хьюстон" – "Миннесота" – 121:115 (48:38, 20:29, 30:26, 23:22)
"Юта" – "Оклахома" – 107:130 (22:29, 25:39, 37:31, 23:31)
"Сакраменто" – "Голден Стейт" – 108:132 (28:31, 25:37, 30:32, 25:32)
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