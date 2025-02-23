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НБА. Финикс побеждает Чикаго, Денвер уступает Лейкерс

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Финикс побеждает Чикаго, Денвер уступает Лейкерс

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 22 на 23 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Чикаго" – "Финикс" – 117:121 (30:20, 28:40, 32:33, 27:28)

"Филадельфия" – "Бруклин" – 103:105 (30:40, 22:23, 24:20, 27:22)

"Денвер" – "Лейкерс" – 100:123 (31:38, 23:25, 33:33, 13:27)

"Юта" – "Хьюстон" – 124:115 (29:28, 27:34, 31:28, 37:25)

"Портленд" - "Шарлотт" - 141:88 (38:21, 35:19, 36:26, 32:22)

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