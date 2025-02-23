Победный двухочковый Клакстона – лучший момент очередного тура НБА. Видео

В ночь с 22 на 23 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий двухочковый центрового "Бруклина" Николаса Клакстона на последних секундах матча против "Филадельфии", который и принес победу его коллективу.