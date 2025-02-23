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Победный двухочковый Клакстона – лучший момент очередного тура НБА. Видео

Баскетбол

Решающий момент

Победный двухочковый Клакстона – лучший момент очередного тура НБА. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 22 на 23 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий двухочковый центрового "Бруклина" Николаса Клакстона на последних секундах матча против "Филадельфии", который и принес победу его коллективу.

ТОП-10 лучших моментов тура НБА:

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