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НБА. Бостон побеждает Нью-Йорк, Маями уступают Милуоки
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 23 на 24 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты
"Бостон" – "Нью-Йорк" – 118:105 (38:19, 26:24, 25:39, 29:23)
"Голден Стейт" – "Даллас" – 126:102 (33:18, 28:26, 39:31, 26:27)
"Индиана" – "Клипперс" – 129:111 (31:24, 35:31, 35:28, 28:28)
"Атланта" – "Детройт" – 143:148 (30:33, 38:43, 35:36, 40:36)
"Орландо" – "Вашингтон" – 110:90 (27:29, 22:18, 32:17, 29:26)
"Торонто" – "Финикс" – 127:109 (29:25, 38:27, 21:30, 39:27)
"Милуоки" – "Маями" – 120:113 (23:37, 32:28, 30:28, 35:20)
"Новый Орлеан" – "Сан-Антонио" – 114:96 (26:30, 14:23, 35:26, 39:17)
"Кливленд" – "Мемфис" – 129:123 (33:29, 29:27, 31:32, 36:35)
"Миннесота" – "Оклахома" – 123:130 (23:35, 40:26, 33:42, 27:27)
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