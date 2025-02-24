Айнарс Багатскис: Я попробую использовать молодых игроков — они будущее украинского баскетбола

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис поделился мыслями накануне заключительного матча квалификации чемпионата Европы-2025 против команды Португалии.

Напомним, что матч состоится сегодня в 21:00.

"Во-первых, мы должны найти ответ для самих себя, почему мы будем играть этот матч. Мы будем играть за Украину, мы сыграем за нас. Мы профессионалы, должны уважать нашу работу и баскетбол. Я, как тренер, много раз повторял, некоторые вещи легко говорить, но не легко сделать. Мы играем в баскетбол, чтобы побеждать. Надо не думать о том, что мы не смогли выйти в финальную часть и найти энергию и мотивацию, чтобы сыграть как можно лучше.

Трудно сказать, в каких кондициях они подойдут к этому матчу. Они уже квалифицировались на чемпионат Европы и конечно они очень счастливы. Они отпраздновали это в Риге, но, что я точно могу сказать, что мы не должны думать о них. Надо выполнить свою работу и сфокусироваться на нашем баскетболе.

Ротация на сегодняшнюю игру? Обычно я люблю использовать 10 игроков. Если никаких ограничений нет, то, конечно, лучшие игроки должны быть в игре и могут сыграть немного больше, чем другие. Я пока не думал так далеко. Я попробую использовать молодых игроков — они будущее украинского баскетбола. Но самое важное не то, сколько минут они сыграют, а как они сыграют. Какую энергию они дадут, насколько дисциплинированно сыграют. Не хочу ничего обещать, но я попробую использовать их в этом матче.

Нельзя что-то изменить за два дня. Конечно, это было очень тяжелое поражение против Словении, в определенных моментах мы выглядели... Я не понимаю почему мы выглядели, как выглядели. Как каждый хороший тренер, я могу найти 10 оправданий: нам не хватило Ковляра и Войналовича в этом матче - они были ключевыми игроками в предыдущей модели команды. Поражение — это самая болезненная часть нашей работы. Особенно проигрывать так, как мы проиграли. Надо забыть тот матч, сфокусироваться на нашем баскетболе и сделать все лучшее для Украины".