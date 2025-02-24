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Лидер Филадельфии может перенсти ещё одну операцию
Но, возможно, этого удастся избежать
Центровому "Филадельфии Сиксерс" Джоэлу Эмбииду может понадобиться новая операция на левом колене. Об этом пишет ESPN US. Сообщается, что в настоящий момент игрок вместе с клубом проводит дополнительные консультации, обсуждая целесообразность очередного хирургического вмешательства.
При этом сообщается, что стороны рассматривают и другие варианты лечения, надеясь на успешное преодоление ситуации.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Эмбиид к настоящему моменту принял участие в 19 матчах, где в среднем набирал 23,8 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 4,5 передачи.
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