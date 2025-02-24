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Лидер Филадельфии может перенсти ещё одну операцию

Баскетбол

Но, возможно, этого удастся избежать

Лидер Филадельфии может перенсти ещё одну операцию

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Центровому "Филадельфии Сиксерс" Джоэлу Эмбииду может понадобиться новая операция на левом колене. Об этом пишет ESPN US. Сообщается, что в настоящий момент игрок вместе с клубом проводит дополнительные консультации, обсуждая целесообразность очередного хирургического вмешательства.

При этом сообщается, что стороны рассматривают и другие варианты лечения, надеясь на успешное преодоление ситуации.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Эмбиид к настоящему моменту принял участие в 19 матчах, где в среднем набирал 23,8 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 4,5 передачи.

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