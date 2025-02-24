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Сборная Украины по баскетболу разгромила Португалию в заключительном матче отбора на Евробаскет-2025

Баскетбол

Раньше бы так

Сборная Украины по баскетболу разгромила Португалию в заключительном матче отбора на Евробаскет-2025

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины по баскетболу триумфально завершила отбор на Евробаскет-2025, разгромив Португалию на выезде со счетом 88:60 в последнем матче квалификации.

Несмотря на то, что игра уже не влияла на турнирные перспективы (Украина потеряла шансы пробиться на чемпионат Европы), команда вышла с боевым настроем.

Украинцы стартовали с рывка 5:0, задав позитивный тон игре. В первой четверти португальцы дважды были лидерами, но на первый перерыв наша команда ушла с преимуществом +7. Во второй десятиминутке подопечные Айнарса Багатскиса великолепно сыграли в защите, увеличили отрыв и на большой перерыв ушли при счете - 41:32.

Решающей стала третья четверть, в которой украинцы набрали 30 очков и обеспечили себе комфортное преимущество над соперником. В завершающем отрезке матча чуда не произошло и подопечные Багатскиса уверенно довели игру до победы.

Евробаскет-2025. Квалификация, группа A

Португалия — Украина 60:88 (17:24, 15:17, 18:30, 10:17)

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