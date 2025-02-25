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НБА. Вашингтон побеждает Бруклин, Индиана уступает Денверу

Баскетбол

Результаты тура НБА

НБА. Вашингтон побеждает Бруклин, Индиана уступает Денверу

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 24 на 25 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Бруклин" – 107:99 (30:20, 37:39, 18:28, 22:12)

"Детройт" – "Клипперс" – 106:97 (23:17, 28:32, 34:26, 21:22)

"Индиана" – "Денвер" – 116:125 (28:36, 30:28, 25:36, 33:25)

"Филадельфия" – "Чикаго" – 110:142 (30:39, 28:36, 18:40, 34:27)

"Атланта" - "Маями" - 98:86 (23:22, 27:20, 23:23, 25:21)

"Оклахома" – "Миннесота" – 128:131 после OT (32:28, 32:17, 38:35, 19:41, 7:10)

"Юта" – "Портленд" – 112:114 (33:32, 18:29, 31:25, 30:28)

"Сакраменто" – "Шарлотт" – 130:88 (34:23, 31:22, 23:27, 42:16)

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