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Блок Эдвардса – лучший момент тура НБА. Видео
Мощь и сила
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 24 на 25 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий блок-шот защитника "Миннесоты" Антони Рубена Эдвардса в победном матче против "Оклахомы".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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