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Никола Йокич установил рекорд карьеры по результативным передачам в НБА
Центровой Денвера продолжает бить рекорды
Фото: Fox Trending
Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич установил рекорд карьеры по результативным передачам в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Это случилось после матча регулярного чемпионата североамериканской лиги с "Индианой Пэйсерс" (125:116). В этой встрече сербский игрок сделал 19 ассистов.
Кроме того, в матче с "Индианой" на счету Николы 18 очков и девять подборов. В нынешнем сезоне к настоящему моменту Йокич принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 29,2 очка, совершал 12,6 подбора и отдавал 10,4 передачи. "Денвер" сейчас занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.
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