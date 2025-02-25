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Формат проведения Матча звёзд НБА может быть изменен
Интересное нововведение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная баскетбольная ассоциация рассматривает возможность проведения мини-турнира среди звёзд во время Звёздного уикенда, пишет Sports Business Journal.
По информации источника, речь идёт о турнире из четырёх команд. В одну из них войдут международные звёзды — игроки без американского гражданства. В двух других командах будут участвовать игроки из США, а четвёртую команду составят из тех, кто не был приглашён на Матч звёзд НБА.
Подобный формат может быть использован уже в 2026 году.
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