Формат проведения Матча звёзд НБА может быть изменен

Национальная баскетбольная ассоциация рассматривает возможность проведения мини-турнира среди звёзд во время Звёздного уикенда, пишет Sports Business Journal.

По информации источника, речь идёт о турнире из четырёх команд. В одну из них войдут международные звёзды — игроки без американского гражданства. В двух других командах будут участвовать игроки из США, а четвёртую команду составят из тех, кто не был приглашён на Матч звёзд НБА.

Подобный формат может быть использован уже в 2026 году.