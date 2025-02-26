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НБА. Бостон побеждает Торонто, Даллас уступают Лейкерс

Баскетбол

Результаты тура НБА

НБА. Бостон побеждает Торонто, Даллас уступают Лейкерс

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 25 на 26 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Торонто" – "Бостон" – 101:111 (24:35, 30:31, 22:23, 25:22)

"Орландо" – "Кливленд" – 82:122 (16:34, 27:23, 23:35, 16:30)

"Мемфис" - "Финикс" - 151:148 после OT (31:34, 27:28, 43:41, 36:34, 14:11)

"Новый Орлеан" – "Сан-Антонио" – 109:103 (16:30, 33:21, 30:32, 30:20)

"Хьюстон" – "Милуоки" – 100:97 (30:25, 27:34, 28:26, 15:12)

"Голден Стейт" – "Шарлотт" – 128:92 (28:18, 28:23, 41:24, 31:27)

"Лейкерс" – "Даллас" – 107:99 (28:20, 31:31, 19:26, 29:22)

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