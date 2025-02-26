Проход Моранта – лучший момент тура НБА. Видео

В ночь с 25 на 26 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий проход защитника "Мемфис" Джа Моранта на последних секундах четвертого периода в матче против "Финикс". Эти два очка позволили перевести игру в овертайм, где команда под руководством Тейлора Дженкинса вырвала победу.