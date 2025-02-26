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Проход Моранта – лучший момент тура НБА. Видео
Спас команду
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 25 на 26 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий проход защитника "Мемфис" Джа Моранта на последних секундах четвертого периода в матче против "Финикс". Эти два очка позволили перевести игру в овертайм, где команда под руководством Тейлора Дженкинса вырвала победу.
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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