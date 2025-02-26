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Есть вредные привычки. Названа одна из причин обмена Луки Дончича в Лейкерс
В команде прогнозируют спад игрока
Фото: Getty Images
У руководства клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс" был конфликт с 25-летним звёздным защитником Лукой Дончичем, который 2 февраля был обменян в "Лос-Анджелес Лейкерс", из-за любви словенца к пиву и кальянам, пишет издание The Athletic.
"Они называют его ленивым. В "Далласе" говорят о проблемах с весом у Дончича. Они упоминают его вредные привычки, такие как пристрастие к пиву и кальяну… Они предсказывают его упадок в баскетболе", — говорится в сообщении издания в социальной сети Х.
После победы в финале Западной конференции в плей-офф-2024 в социальных сетях появилось видео, на котором Дончич пьёт пиво в подтрибунном помещении после финального матча с "Миннесотой Тимбервулвз" (4-1). Вице-президент техасского клуба по баскетбольным операциям Майкл Финли отнимает пиво у словенца.
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