Пятый клуб в истории. Голденс Стэйт достиг значущой отметки в НБА

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт Уорриорз" стал пятой командой в истории североамериканской лиги, который достиг отметки в 3 тыс. побед. Это достижение покорилось "воинам" после выигранного с разгромным счётом матча с "Шарлотт Хорнетс" (128:92).

Клубы НБА, которые достигли 3 тыс. побед в североамериканской лиге:

1. "Бостон Селтикс" — 3,676 побед

2. "Лос-Анджелес Лейкерс" — 3585

3. "Филадельфия Сиксерс" — 3121

4. "Нью-Йорк Никс" — 3011

5. "Голден Стэйт Уорриорз" — 3000

После 58 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 баскетболисты "Уорриорз" занимают восьмое место в Западной конференции, одержав 31 победу при 27 поражениях.