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НБА. Портленд побеждает Вашингтон, Бостон уступает Детройту

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Портленд побеждает Вашингтон, Бостон уступает Детройту

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 26 на 27 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Портленд" – 121:129 (27:34, 27:21, 34:39, 33:35)

"Детройт" – "Бостон" – 117:97 (29:20, 26:35, 35:24, 27:18)

"Индиана" – "Торонто" – 111:91 (26:24, 25:17, 30:23, 30:27)

"Нью-Йорк" – "Филадельфия" – 110:105 (33:21, 28:24, 22:29, 27:31)

"Бруклин" – "Оклахома" – 121:129 (40:29, 36:32, 20:29, 25:39)

"Маями" – "Атланта" – 131:109 (29:28, 36:37, 42:28, 24:16)

"Чикаго" – "Клипперс" – 117:122 (26:31, 34:28, 33:39, 24:24)

"Юта" – "Сакраменто" – 101:118 (22:22, 24:33, 23:28, 32:35)

"Хьюстон" – "Сан-Антонио" – 118:106 (34:20, 30:26, 37:29, 17:31)

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