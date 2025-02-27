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Детройт повторил свой лучший результат за 18-летней давности

Баскетбол

Команда продлила свою победную серию

Детройт повторил свой лучший результат за 18-летней давности

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 27 февраля клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Детройт Пистонс" на домашнем стадионе "Литтл Сизарс-арена" нанёс поражение действующему чемпиону североамериканской лиги "Бостон Селтикс" со счётом 117:97, что позволило баскетболистам из Детройта повторить лучшую победную серию команды с 2006 года — восемь побед подряд.

Последний раз "Пистонс" обладали такой выигрышной серией в сезоне-2006/2007.

По итогам того розыгрыша НБА, который стал 61-м в истории лиги, "Детройт" дошёл до финала Восточной конференции, обыграв в первом раунде "Орландо" 4-0, а во втором "Чикаго Буллз" — 4-2. В финале Востока "Детройт" уступил "Кливленду" во главе с Леброном Джеймсом 2-4.

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Детройт Пистонс
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