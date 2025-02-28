  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Даллас побеждает Шарлотт, Миннесота уступает Лейкерс
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Даллас побеждает Шарлотт, Миннесота уступает Лейкерс

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Даллас побеждает Шарлотт, Миннесота уступает Лейкерс

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 27 на 28 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Орландо" – "Голден Стейт" – 115:121 (34:23, 32:29, 21:40, 28:29)

"Милуоки" – "Денвер" – 121:112 (30:30, 24:27, 30:24, 37:31)

"Даллас" – "Шарлотт" – 103:96 (25:24, 25:25, 23:18, 30:29)

"Финикс" - "Новый Орлеан" – 116:124 (30:35, 32:26, ​​29:27, 25:36)

"Лейкерс" – "Миннесота" – 111:102 (33:17, 25:30, 26:26, 27:29)

По теме
yellow-arrow
Детройт повторил свой лучший результат 18-летней давности
yellow-arrow
НБА. Портленд побеждает Вашингтон, Бостон уступает Детройту
yellow-arrow
Пятый клуб в истории. Голденс Стэйт достиг значущой отметки в НБА
НБА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости