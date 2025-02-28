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НБА. Даллас побеждает Шарлотт, Миннесота уступает Лейкерс
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 27 на 28 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Орландо" – "Голден Стейт" – 115:121 (34:23, 32:29, 21:40, 28:29)
"Милуоки" – "Денвер" – 121:112 (30:30, 24:27, 30:24, 37:31)
"Даллас" – "Шарлотт" – 103:96 (25:24, 25:25, 23:18, 30:29)
"Финикс" - "Новый Орлеан" – 116:124 (30:35, 32:26, 29:27, 25:36)
"Лейкерс" – "Миннесота" – 111:102 (33:17, 25:30, 26:26, 27:29)
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