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Леброн вошёл в пятерку лучших игроков в истории НБА по одному из показателей

Баскетбол

Форвард продолжает творить историю

Леброн вошёл в пятерку лучших игроков в истории НБА по одному из показателей

Фото: Bleacher Report

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард калифорнийского клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вошёл в топ-5 игроков в истории лиги, которым удалось реализовать три тысячи трёхочковых бросков за карьеру в организации.

В матче с "Миннесотой Тимбервулвз", который состоялся сегодня, 28 февраля, американский атлет успешно реализовал четыре трёхочковых броска, благодаря чему преодолел отметку в три тысячи трёхочковых бросков. Ранее этот показатель покорялся лишь Рэю Аллену, Стефену Карри, Джеймсу Хардену и Клэю Томпсону.

Напомним, встреча между "Лейкерс" и "Тимбервулвз" завершилась со счётом 111:102 в пользу "озёрников".

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ЛеБрон Джеймс
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