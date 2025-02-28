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Леброн вошёл в пятерку лучших игроков в истории НБА по одному из показателей
Форвард продолжает творить историю
Фото: Bleacher Report
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард калифорнийского клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вошёл в топ-5 игроков в истории лиги, которым удалось реализовать три тысячи трёхочковых бросков за карьеру в организации.
В матче с "Миннесотой Тимбервулвз", который состоялся сегодня, 28 февраля, американский атлет успешно реализовал четыре трёхочковых броска, благодаря чему преодолел отметку в три тысячи трёхочковых бросков. Ранее этот показатель покорялся лишь Рэю Аллену, Стефену Карри, Джеймсу Хардену и Клэю Томпсону.
Напомним, встреча между "Лейкерс" и "Тимбервулвз" завершилась со счётом 111:102 в пользу "озёрников".
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