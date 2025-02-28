  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лидер Филадельфии Сиксерс выбыл до конца сезона
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер Филадельфии Сиксерс выбыл до конца сезона

Баскетбол

Травма оказалась намного серьезней

Лидер Филадельфии Сиксерс выбыл до конца сезона

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

30-летний камерунский центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид пропустит остаток текущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом пишет на своей странице в социальных сетях авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Согласно информации Чарании, причина этого – в травме левого колена.

В нынешнем сезоне североамериканской лиги камерунский атлет принял участие лишь в 19 матчах. В среднем за встречу Эмбиид набирал 23,8 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 4,5 результативной передачи.

По теме
yellow-arrow
Леброн вошёл в пятерку лучших игроков в истории НБА по одному из показателей
yellow-arrow
Данк Банкеро – лучший момент очередного тура НБА. Видео
yellow-arrow
НБА. Даллас побеждает Шарлотт, Миннесота уступает Лейкерс
Джоэл Эмбиид
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости