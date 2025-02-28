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Лидер Филадельфии Сиксерс выбыл до конца сезона
Травма оказалась намного серьезней
30-летний камерунский центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид пропустит остаток текущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом пишет на своей странице в социальных сетях авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
Согласно информации Чарании, причина этого – в травме левого колена.
В нынешнем сезоне североамериканской лиги камерунский атлет принял участие лишь в 19 матчах. В среднем за встречу Эмбиид набирал 23,8 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 4,5 результативной передачи.
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