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НБА. Денвер побеждает Детройт, Индиана уступает Маями
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 28 февраля на 1 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Денвер" – 119:134 (31:39, 32:29, 24:39, 32:27)
"Атланта" - "Оклахома" - 119:135 (23:40, 41:31, 20:37, 35:27)
"Бостон" – "Кливленд" – 116:123 (38:26, 36:38, 24:31, 18:28)
"Бруклин" – "Портленд" – 102:121 (25:33, 22:31, 35:27, 20:30)
"Маями" – "Индиана" – 125:120 (29:35, 39:34, 29:23, 28:28)
"Мемфис" – "Нью-Йорк" – 113:114 (32:25, 27:31, 29:26, 25:32)
"Чикаго" – "Торонто" – 125:115 OT (27:30, 27:33, 27:27, 29:20, 15:5)
"Финикс" - "Новый Орлеан" - 125:108 (40:18, 23:24, 29:28, 33:38)
"Юта" – "Миннесота" – 117:116 (38:40, 18:27, 38:25, 23:24)
"Лейкерс" – "Клипперс" – 106:102 (24:25, 35:29, 24:23, 23:25)
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