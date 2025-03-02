  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Вашингтон побеждает Шарлотт, Даллас уступает Милуоки
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Вашингтон побеждает Шарлотт, Даллас уступает Милуоки

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Вашингтон побеждает Шарлотт, Даллас уступает Милуоки

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 1 на 2 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Шарлотт" – "Вашингтон" – 100:113 (25:24, 34:30, 16:30, 25:29)

"Детройт" – "Бруклин" – 115:94 (39:22, 29:23, 13:30, 34:19)

"Мемфис" – "Сан-Антонио" – 128:130 (30:31, 28:46, 38:22, 32:31)

"Хьюстон" – "Сакраменто" – 103:113 (21:25, 38:38, 23:26, 21:24)

"Даллас" – "Милуоки" – 117:132 (36:31, 27:40, 16:30, 38:31)

"Филадельфия" – "Голден Стейт" – 126:119 (30:30, 37:25, 29:35, 30:29)

По теме
yellow-arrow
Трехочковый Уайта – лучший момент тура НБА. Видео
yellow-arrow
НБА. Денвер побеждает Детройт, Индиана уступает Маями
yellow-arrow
Лидер Филадельфии Сиксерс выбыл до конца сезона
НБА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости