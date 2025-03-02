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НБА. Вашингтон побеждает Шарлотт, Даллас уступает Милуоки
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 1 на 2 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Шарлотт" – "Вашингтон" – 100:113 (25:24, 34:30, 16:30, 25:29)
"Детройт" – "Бруклин" – 115:94 (39:22, 29:23, 13:30, 34:19)
"Мемфис" – "Сан-Антонио" – 128:130 (30:31, 28:46, 38:22, 32:31)
"Хьюстон" – "Сакраменто" – 103:113 (21:25, 38:38, 23:26, 21:24)
"Даллас" – "Милуоки" – 117:132 (36:31, 27:40, 16:30, 38:31)
"Филадельфия" – "Голден Стейт" – 126:119 (30:30, 37:25, 29:35, 30:29)
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