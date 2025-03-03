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НБА. Бостон побеждает Денвер, Чикаго уступает Индиане

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Бостон побеждает Денвер, Чикаго уступает Индиане

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь со 2 на 3 марта состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Денвер" - 110:103 (32:20, 29:28, 22:29, 27:26)

"Кливленд" - "Портленд" - 133:129 после OT (24:27, 18:27, 37:35, 40:30, 14:10)

"Индиана" - "Чикаго" - 127:112 (32:31, 34:36, 29:25, 32:20)

"Маями" - "Нью-Йорк" - 112:116 после OT (27:22, 35:23, 25:36, 18:24, 7:11)

"Орландо" - "Торонто" - 102:104 (19:27, 28:21, 25:33, 30:23)

"Сан-Антонио" - "Оклахома" - 132:146 (38:41, 39:31, 23:36, 32:38)

"Юта" - "Новый Орлеан" - 121:128 (26:30, 31:36, 34:25, 30:37)

"Лейкерс" - "Клипперс" - 108:102 (34:28, 22:15, 33:34, 19:25)

"Финикс" - "Миннесота" - 98:116 (34:28, 17:21, 21:34, 26:33)

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