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НБА. Бостон побеждает Денвер, Чикаго уступает Индиане
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь со 2 на 3 марта состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Денвер" - 110:103 (32:20, 29:28, 22:29, 27:26)
"Кливленд" - "Портленд" - 133:129 после OT (24:27, 18:27, 37:35, 40:30, 14:10)
"Индиана" - "Чикаго" - 127:112 (32:31, 34:36, 29:25, 32:20)
"Маями" - "Нью-Йорк" - 112:116 после OT (27:22, 35:23, 25:36, 18:24, 7:11)
"Орландо" - "Торонто" - 102:104 (19:27, 28:21, 25:33, 30:23)
"Сан-Антонио" - "Оклахома" - 132:146 (38:41, 39:31, 23:36, 32:38)
"Юта" - "Новый Орлеан" - 121:128 (26:30, 31:36, 34:25, 30:37)
"Лейкерс" - "Клипперс" - 108:102 (34:28, 22:15, 33:34, 19:25)
"Финикс" - "Миннесота" - 98:116 (34:28, 17:21, 21:34, 26:33)
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