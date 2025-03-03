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Больше, чем у некоторых клубов за всю историю. Леброну Джеймсу покорилась отметка в тысячу побед

Баскетбол

Просто невероятно

Больше, чем у некоторых клубов за всю историю. Леброну Джеймсу покорилась отметка в тысячу побед

Фото: Sporting News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер и лёгкий форвард калифорнийского "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс одержал больше побед в карьере, чем два клуба североамериканской лиги за всю историю своего существования.

В течение своей 22-летней карьеры в организации Джеймс одержал одну тысячу побед и потерпел 547 поражений.

Клуб "Нью-Орлеан Пеликанс", в свою очередь, в НБА победил лишь в 831 игре и уступил в 937 матчах за 23 года своего существования. А команда "Мемфис Гриззлиз" за 30 лет своего существования одержала верх в 998 встречах и потерпела поражения в 1313 матчах.

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ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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