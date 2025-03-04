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НБА. Портленд побеждает Филадельфию, Вашингтон уступает Маями

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Портленд побеждает Филадельфию, Вашингтон уступает Маями

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 3 на 4 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Филадельфия" - "Портленд" - 102:119 (32:29, 29:27, 20:35, 21:28)

"Шарлотт" - "Голден Стейт" - 101:119 (21:28, 28:30, 28:28, 24:33)

"Маями" - "Вашингтон" - 106:90 (32:24, 23:12, 26:32, 25:22)

"Мемфис" - "Атланта" - 130:132 (34:28, 31:42, 42:31, 23:31)

"Оклахома" - "Хьюстон" - 137:128 (30:31, 33:31, 39:27, 35:39)

"Даллас" - "Сакраменто" - 98:122 (24:27, 26:33, 16:34, 32:28)

"Юта" - "Детройт" - 106:134 (22:36, 25:31, 30:31, 29:36)

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