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НБА. Портленд побеждает Филадельфию, Вашингтон уступает Маями
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 3 на 4 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Филадельфия" - "Портленд" - 102:119 (32:29, 29:27, 20:35, 21:28)
"Шарлотт" - "Голден Стейт" - 101:119 (21:28, 28:30, 28:28, 24:33)
"Маями" - "Вашингтон" - 106:90 (32:24, 23:12, 26:32, 25:22)
"Мемфис" - "Атланта" - 130:132 (34:28, 31:42, 42:31, 23:31)
"Оклахома" - "Хьюстон" - 137:128 (30:31, 33:31, 39:27, 35:39)
"Даллас" - "Сакраменто" - 98:122 (24:27, 26:33, 16:34, 32:28)
"Юта" - "Детройт" - 106:134 (22:36, 25:31, 30:31, 29:36)
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