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Победный двухочковый Леверта – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА

Баскетбол
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Вырвал результат

Победный двухочковый Леверта – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 3 на 4 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий двухочковый форварда "Атланты" Карис Леверта в победном матче против "Мемфис".

ТОП-10 лучших моментов тура НБА:

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