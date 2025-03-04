Серена Уильямс стала совладелицей женского баскетбольного клуба. Фото

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс объявила, что стала совладельцем женского баскетбольного клуба "Торонто Темпо".

"Я рада объявить о своей роли совладелицы первой канадской команды WNBA "Торонто Темпо".

Этот момент касается не только баскетбола. Речь идет о демонстрации подлинных ценностей и потенциала спортсменок. Я всегда говорила, что женский спорт – это невероятная возможность инвестиций. Я рада сотрудничать с Ларри и всей Канадой в создании новой франшизы" – цитирует слова Серены издания AP.

Коллектив в 2026 году дебютирует в розыгрыше женской НБА.