Лидер Голден Стэйт получил травму голеностопа

Разыгрывающий и лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри получил повреждение правого голеностопа в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Шарлотт Хорнетс". Игрок выразил надежду, что сможет принять участие в матче с "Нью-Йорк Никс", который состоится 5 марта.

"Думаю, я буду играть. Но если моя лодыжка скажет, что мне не следует играть, на площадку я не выйду", — сказал Стефен на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне НБА Карри к настоящему моменту принял участие в 51 матче, где в среднем набирал 24,1 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 6,3 передачи.