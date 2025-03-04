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Лидер Голден Стэйт получил травму голеностопа

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Очень неприятная потеря

Лидер Голден Стэйт получил травму голеностопа

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий и лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри получил повреждение правого голеностопа в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Шарлотт Хорнетс". Игрок выразил надежду, что сможет принять участие в матче с "Нью-Йорк Никс", который состоится 5 марта.

"Думаю, я буду играть. Но если моя лодыжка скажет, что мне не следует играть, на площадку я не выйду", — сказал Стефен на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне НБА Карри к настоящему моменту принял участие в 51 матче, где в среднем набирал 24,1 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 6,3 передачи.

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