Кайри Ирвинг может пропустить остаток сезона

32-летний австралийский и американский профессиональный баскетболист Кайри Ирвинг, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс" на позиции разыгрывающего защитника, пропустит остаток сезона-2024/2025 из-за разрыва крестообразной связки левого колена, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Ирвинг получил травму в ночь на 4 марта в игре с "Сакраменто Кингз", завершившейся со счётом 98:122 в пользу коллектива из Сакраменто, столкнувшись с Демаром Дерозаном коленом и упав на паркет.

На данный момент Ирвинг принял участие в 50 из 62 матчей за "Даллас" и являлся единственным игроком в этом сезоне, набирающим в среднем не менее 20 очков, реализуя трёхочковые броски с точностью 40%, а штрафные — 90%.