Лука Дончич поддержал Кайри Ирвинга

26-летний звёздный словенский защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, выступающий за команду "Лос-Анджелес Лейкерс", в социальных сетях опубликовал сообщение, посвящённое своему бывшему одноклубнику по "Даллас Маверикс" Кайри Ирвингу, который выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки левого колена.

"Ты вернёшься сильнее, мой брат", — написал Дончич в социальных сетях.

Дончич обладает рекордной серией по реализации трёхочковых в лиге. Лука на протяжении 99 матчей забрасывает как минимум один трёхочковый за игру.