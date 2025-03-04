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Лука Дончич поддержал Кайри Ирвинга
Неприятная ситуация у игрока Маверикс
Фото: Fox News
26-летний звёздный словенский защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, выступающий за команду "Лос-Анджелес Лейкерс", в социальных сетях опубликовал сообщение, посвящённое своему бывшему одноклубнику по "Даллас Маверикс" Кайри Ирвингу, который выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки левого колена.
"Ты вернёшься сильнее, мой брат", — написал Дончич в социальных сетях.
Дончич обладает рекордной серией по реализации трёхочковых в лиге. Лука на протяжении 99 матчей забрасывает как минимум один трёхочковый за игру.
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