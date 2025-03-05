Результаты матчей НБА. Дончич и Джеймс приносят победу Лейкерс, Торонто с минимальным счетом обыгрывает Орландо

В ночь с 4 на 5 марта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей.

В одном из них "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Нью-Орлеан Пеликанс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 136:115.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс, в активе которого 34 очка, восемь подборов и шесть передач. Его партнёр по команде новичок Лука Дончич оформил дабл-дабл: 30 очков, 15 передач и восемь подборов.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь

"Орландо Мэджик" – "Торонто Рэпторс" — 113:114.

"Индиана Пэйсерс" – "Хьюстон Рокетс" — 115:102.

"Атланта Хоукс" – "Милуоки Бакс" — 121:127.

"Нью-Йорк Никс" – "Голден Стэйт Уорриорз" — 102:114.

"Чикаго Буллз" – "Кливленд Кавальерс" — 117:139.

"Миннесота Тимбервулвз" – "Филадельфия Сиксерс" — 126:112.

"Сан-Антонио Спёрс" – "Бруклин Нетс" — 127:113.

"Финикс Санз" – "Лос-Анджелес Клипперс" — 119:117.

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Нью-Орлеан Пеликанс" — 136:115.